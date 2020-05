Arabia Saudita, la tribù di Lawrence contro la città tecnologica

ROMA – Minacce di morte (e lo spettro di Jamal Khashoggi) per chi si oppone a Neom, la mega-citta’ tecnologica immaginata dal principe Mohammed Bin Salman con taxi volanti, pioggia a comando e pure la possibilita’ di bere alcol grazie a uno status di extraterritorialita’.



Il progetto, parte del piano saudita Vision 2030, costa 500 miliardi. E ci sarebbero costi aggiunti, come confermerebbe la sorte del “martire” di Neom, Abdul Rahim al-Huwaiti, ucciso dalle forze di sicurezza dopo aver postato il 13 aprile una video-denuncia contro lo sfratto di 20.000 beduini Huwaitat.



Tribu’ nobile, fiera e bellicosa, citata da Lawrence d’Arabia ne ‘I Sette pilatri della saggezza’. Ora in prima fila nella resistenza, anche a Londra. Lo assicura l’esule Alya Abutayah Alhwaiti, che in un’intervista con la ‘Bbc’ ha denunciato minacce di morte e promesso ricorsi in tribunale per difendere i beduini.



Nel colloquio con l’emittente britannica sono stati citati sia il principe ereditario “Mbs”, che aveva presentato per la prima volta il progetto di Neom a una conferenza di investitori nel 2017, sia Khashoggi, giornalista esule negli Stati Uniti, critico verso il governo di Riad assassinato all’interno del consolato saudita a Istanbul nel 2018.