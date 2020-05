Trump contro Twitter, firmato l’ordine esecutivo sui social

ROMA – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che rimuovera’ alcune protezioni legali a oggi garantite alle piattaforme di social media. Il provvedimento interviene su alcuni passaggi di una legge sui media, autorizzando i regolatori pubblici a perseguire Twitter, Facebook o altri gruppi privati per una cattiva gestione dei contenuti. L’ordine e’ stato firmato nel pieno di una polemica con i dirigenti di Twitter, dopo che in settimana il social aveva inserito in calce a un post di Trump l’invito agli utenti a informarsi (“get the facts”).

LEGGI ANCHE: Usa, Trump contro Twitter: “Soffoca la libertà, potremmo chiuderlo”

VIDEO | Afroamericano ucciso dalla polizia, scontri negli Usa. Trump: “Ora si comincia a sparare”