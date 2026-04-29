“Ha ucciso da solo Chiara Poggi”: Sempio convocato dalla procura per l’ultimo interrogatorio

ROMA – Omicidio volontario ma senza il concorso di ignoti o del condannato. È quanto sarà contestato il prossimo 6 maggio dalla procura di Pavia ad Andrea Sempio, indagato in merito all’omicidio di Garlasco. Lo riporta La Repubblica. Per il 38enne, dunque, cambia il capo di imputazione per omicidio volontario in concorso con altri ignoti o Alberto Stasi e viene di fatto considerato come l’unico responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007. Un’occasione, quella del 6 maggio, che gli inquirenti utilizzeranno per porre le ultime domande prima della chiusura delle indagini, attesa nelle prossime settimane. A quanto pare infatti, gli investigatori avrebbero raccolto elementi sufficienti a sostegno delle nuove ipotesi che vedono Andrea Sempio – ai tempi 19enne- come presunto autore dell’omicidio.