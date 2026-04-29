mercoledì 29 Aprile 2026

Trump rifiuta l’offerta dell’Iran: “Il blocco di Hormuz è più efficace dei bombardamenti”

Il presidente americano pronto a non cedere fino a quando non si troverà l'accordo sul nucleare

Data pubblicazione: 29-4-2026 ore 20:04Ultimo aggiornamento: 29-4-2026 ore 20:20

ROMA – Fino a quando l’Iran non accetterà l’accordo sul nucleare, Trump insisterà con il blocco militare dello Stretto di Hormuz. Lo riferisce l’agenzia Axios, aggiungendo che al momento il presidente americano vede il blocco come una condizione su cui fare leva ma potrebbe riprendere in considerazione l’azione militare se l’Iran non dovesse cedere. “Il blocco è un po’ più efficace del bombardamento. Stanno soffocando come un maiale di peluche, e sarà peggio per loro. Non possono avere un’arma nucleare”, ha detto Trump ad Axios.

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