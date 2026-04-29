Atp Madrid, Sinner conquista la semifinale: sconfitto Jodar. “Lui incredibile, mi ha spinto al limite”

ROMA – Jannik Sinner conquista l’accesso alle semifinali del torneo Masters 1000 di Madrid. Il numero 1 al mondo ha sconfitto nei quarti lo spagnolo Rafael Jodar, numero 42 della classifica Atp, con il punteggio di 6-2, 7-6(0).

L’azzurro ha firmato così la 26ma vittoria consecutiva nei Masters 1000, dopo aver vinto i titoli a Parigi, Indian Wells, Miami e Montecarlo. In semifinale Sinner affronterà uno tra il francese Arthur Fils e il ceco Jirí Lehecka.

SINNER: “JODAR È INCREDIBILE, MI HA SPINTO AL LIMITE”

“Jodar è incredibile, sa sempre quello che deve fare e mi ha spinto al limite. È stata una partita importante, e la prossima volta entrambi sapremo cosa aspettarci l’uno dall’altro. Sono stato un po’ fortunato nel secondo set, ma ho usato anche l’esperienza. Sono felice di aver raggiunto la prima semifinale qui, sono condizioni uniche e io cerco sempre di migliorare ovunque”. Lo ha dichiarato Jannik Sinner dopo il match vinto nei quarti di finale del torneo Masters 1000 di Madrid contro lo spagnolo Rafael Jodar.

(photo credit: screenshot da video di MutuaMadridOpen/ Fb)

