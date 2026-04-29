Il deputato Soumahoro: “Nuovo Forum in Costa d’Avorio, l’hub africano”

ROMA – Un nuovo Forum Italia-Africa dedicato agli investimenti, in autunno, in Costa d’Avorio: a organizzarlo è il deputato italiano Aboubakar Soumahoro, coinvolgendo sia grandi gruppi sia piccole e medie imprese. Dell’iniziativa, dopo una prima edizione nell’ottobre scorso, il parlamentare riferisce in un’intervista all’agenzia Dire. La sua premessa è che la Costa d’Avorio, suo Paese di origine, è ormai “un hub economico” di riferimento in un continente in forte espansione. “L’Africa è oggi un polmone indispensabile per il mondo, come risulta evidente anche da un dato fondamentale”, dice Soumahoro.

“Se le previsioni di crescita del Fondo monetario internazionale per l’Italia sono dello 0,5 per cento e dell’1,1 per l’Europa, per la regione subsahariana si stima una crescita del 4,4 per cento, un tasso più alto di quello della Cina“. Il deputato si sofferma sul Piano Mattei, un’iniziativa del governo italiano che promette una cooperazione “alla pari” con i Paesi africani. Secondo Soumahoro, “la domanda è come possiamo trasformare un territorio che sta crescendo in un’opportunità per il made in Italy”. Sul punto, il parlamentare spiega: “È in quest’ottica, in uno spirito di condivisione, che ho messo a disposizione una rete di contatti diretti anche con i governi”. La Costa d’Avorio è uno dei Paesi prioritari del Piano Mattei.

Centrale nel rapporto con l’Italia le attività dell’Eni. “Diversificare le fonti di approvvigionamento energetico”, evidenzia Soumahoro, “è un dovere nei confronti delle imprese e delle famiglie italiane, che dipendono addirittura del 30 per cento solo da un Paese come l’Algeria”.