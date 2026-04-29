Tg esteri, l’edizione di mercoledì 29 aprile 2026

MALI. INCERTEZZA A BAMAKO DOPO L’OFFENSIVA DEI RIBELLI

Giorni pieni di incertezza in Mali, a seguito di un’offensiva ribelle in più città e località, in particolare Bamako, Kati, Kidal, Mopti, Sévaré, Konna e Gao. Ad analizzare cosa sta accadendo e le sue ripercussioni possibili è anche il deputato italiano Aboubakar Soumahoro. “La situazione in Mali, dopo l’uccisione del ministro della Difesa, crea instabilità non solo a livello interno ma anche su scala più ampia. Penso che oggi più che mai l’Onu e il Consiglio di sicurezza debbano porre al centro la stabilità di quell’area geografica, fondamentale anche per una parte importante dell’Africa”.

IRAN. HORMUZ, APPELLO FAO: RISPOSTA COORDINATA PER CRISI CIBO

Serve una politica coordinata per evitare che la crisi dello Stretto di Hormuz esponga milioni di persone al rischio fame: a lanciare l’appello, il direttore della Fao Qu Dongyu. Mentre i colloqui di pace sono in stallo e i traffici lungo Hormuz rallentati, Qu ha ribadito che “il cibo è un diritto umano fondamentale”. Limitazioni a petrolio, gas e fertilizzanti crea danni alle colture e alle catene di approvvigionamento, soprattutto per i paesi dipendenti dalle importazioni come quelli del Golfo, oppure Iran e Bangladesh. In Libano quasi 900mila persone soffrono di grave insicurezza alimentare, in Yemen sono 17 milioni. Il piano proposto dalla Fao prevede lo sviluppo di rotte commerciali alternative, il rafforzamento del monitoraggio del mercato lo stop a restrizioni all’esportazione di energia e fertilizzanti e il sostegno finanziario agli agricoltori.

AFGHANISTAN. ‘SEMI DI RINASCITA’ PORTA SVILUPPO PER LE DONNE DELL’EST

Le donne in Afghanistan continuano ad essere fortemente limitate nelle libertà personali e lavorative e così la carenza di cibo e reddito aggrava le famiglie. A loro si è rivolto ‘Semi di rinascita’, progetto di Nove Caring Humans realizzato anche con fondi della Cooperazione italiana nelle provincie orientali di Kunar, Nangarhar e Laghman, le stesse colpite anche dal sisma di settembre. La direttrice, Livia Maurizi: “Ad oggi quasi la metà della popolazione ha bisogno di assistenza umanitaria quindi abbiamo distribuito animali alle donne capofamiglia per far si che potessero allevare e godere dei prodotti, e poi vendere il latte alla comunità circostante, poi siamo intervenuti con attività di food processing, quindi trasformazione e conservazione degli alimenti che poi sono stati vedntui dalle donne sui mercati locali”.

COLOMBIA. IN PERIODO ELETTORALE SI RIACCENDE IL CONFLITTO E L’EMERGENZA UMANITARIA

Tra maggio e giugno in Colombia si vota e il presidente uscente Gustavo Petro tenterà di ottenere il secondo mandato, per portare a termine il processo di pace avviato dagli accordi del 2016. Da mesi però, gli attacchi dei gruppi armati legati al narcotraffico sono ripresi: 26 solo nel fine settimana. Sempre più esposti i civili e così i bisogni umanitari aumentano tra villaggi remoti tagliati fuori dall’economia, migliaia di nuovi sfollati interni e migranti dal Venezula. Eleonora Cormaci, desk officer America Latina e Caraibi per Terre des Hommes: “I bisogni della popolazione sono legati principalmente a bisogni di protezione, che poi è quello di cui noi ci occupiamo, in priorità per bambini e donne e fasce più vulnerabili. Questa è una crisi profondamente e principalmente di protezione”.