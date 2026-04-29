mercoledì 29 Aprile 2026

Scuola e lotta al precariato, Valditara firma il decreto per le immissioni in ruolo fuori Regione

Verso il 'posto fisso' ma solo dove il numero di candidati non copre il fabbisogno. "Un altro passo avanti per la continuità didattica e la lotta al precariato"

Data pubblicazione: 29-4-2026 ore 15:29Ultimo aggiornamento: 29-4-2026 ore 15:35

ROMA – Si apre una nuova possibilità per gli insegnanti precari, ma vincitori e idonei nei concorsi banditi a partire dal 2020: Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto che, a partire dall’anno scolastico 2026/2027, consentirà loro di inserirsi, su richiesta, anche in appositi elenchi regionali per l’immissione in ruolo in regioni diverse da quelle per le quali hanno svolto il concorso. È quanto si legge in una nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Tali elenchi, spiega la nota, verranno utilizzati per le immissioni in ruolo solo dopo e in caso di esaurimento delle graduatorie regionali. Il provvedimento dà attuazione alla norma contenuta nel decreto-legge n. 45 del 2025, convertito nella legge n. 79 del 2025, che introduce un meccanismo di compensazione territoriale finalizzato alla copertura, con contratto a tempo indeterminato, dei posti vacanti nelle regioni in cui il numero degli aspiranti non sia sufficiente a soddisfare il fabbisogno.

Sarà così possibile, conclude la nota, favorire e accelerare ulteriormente il processo di stabilizzazione del personale scolastico, massimizzando le immissioni in ruolo e riducendo contestualmente l’incidenza del precariato e il ricorso ai contratti a tempo determinato.
“Un’altra promessa rispettata- dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara- un altro passo avanti nella lotta contro il precariato e per garantire la continuità didattica”.

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