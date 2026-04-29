In Sardegna le celebrazioni di ‘Sa die’, Todde: “Voglio un’isola con respiro europeo”

CAGLIARI – “La cosa importante è far capire che noi stiamo ponendo la nostra centralità in un ambito europeo, e in un ambito internazionale. E proprio per questo motivo il centralismo statale che in questi due anni abbiamo visto sul tema del 41-bis, sul tema energetico, sul tema delle servitù militari- in questo caso col tentativo di sottrarre alla Regione la competenza ambientale di programmazione- è una cosa particolarmente odiosa”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, prima delle celebrazioni in Consiglio regionale per “Sa die de sa Sardigna”, la festività in ricordo della sommossa dei vespri del 28 aprile 1794.

TODDE: “RICORDARE IL CAMMINO CHE DOBBIAMO FARE”

“Oggi è una giornata importante anche per ricordare il cammino che dobbiamo fare- le parole di Todde intercettata dai cronisti-. Non dobbiamo ricordarci di essere sardi solo in un giorno particolare dell’anno, ma dobbiamo svolgere sempre la nostra funzione, soprattutto attraverso la sensibilizzazione dei nostri giovani”. Quindi, sottolinea, “iniziamo insegnando la storia sarda nelle scuole, parlando la nostra lingua. E rendendo vivo il nostro patrimonio culturale. In questo modo si riuscirà a conservare ciò che siamo: la nostra identità va alimentata, altrimenti è mera rivendicazione”. Ricorda quindi la governatrice: “Quando siamo capaci di essere propositivi, di essere coloro che non si propongono col cappello in mano, ma in maniera seria e con argomenti solidi, riusciamo a portare a casa i risultati. Penso alla vertenza entrate, penso al modello di nuova continuità territoriale, penso al lavoro che stiamo facendo sulle Einstein Telescope. Quindi non solo rivendicazione, non solo scontro con il governo- quando è necessario- ma anche riconoscimento di leale collaborazione quando ci sono i presupposti”.

TODDE: “CON ROMA DIALOGO SU PREROGATIVE CHE CONSIDERIAMO PRIMARIE”

Con Roma, spiega Todde, “dobbiamo portare avanti un dialogo su prerogative che noi consideriamo primarie. Che sono appunto quelle legate alla gestione dell’energia, del territorio, alla gestione dell’urbanistica, e alla gestione delle nostre materie prime. Sono temi che sono in Statuto, ma che vengono compressi da leggi dello Stato. Quindi su questo ci sarà ovviamente una discussione importante”. Non ultimo, sottolinea, “il tema legato all’istruzione. Abbiamo visto che se da una parte noi abbiamo la necessità e l’esigenza di dover investire sulla cultura, sulla nostra storia e la nostra lingua, dall’altra parte abbiamo un governo che cerca di comprimere sempre di più i presidi. Soprattutto nei territori che sono più lontani rispetto ai grandi centri”.

COMANDINI: ORA CONQUISTIAMO PIENA AUTONOMIA

“Così come nel 1794 siamo passati da una Sardegna asservita al feudalesimo alla prospettiva di un’isola libera, oggi dobbiamo promuovere un processo che apra le porte a un autentico sistema autonomistico, fino ad ora incompiuto. A 78 anni di distanza dalla conquista dell’autonomia speciale- e a 25 dalla riforma dell’articolo 5 della Costituzione- la Sardegna sta diventando nuovamente un laboratorio di confronto e di studio per arrivare a una piena e concreta autonomia“. Così Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale sardo, nel suo intervento in aula per le celebrazioni de “Sa die de sa Sardigna”, la festività istituita dall’Assemblea in ricordo della sommossa dei vespri del 28 aprile 1794.

COMANDINI: “UN INTERO POPOLO SI OPPOSE ALLE SOPRAFFAZIONI E ALLA TIRANNIA”

“La giornata del popolo sardo che abbiamo istituito con una legge regionale del 1993, ricorda l’insurrezione popolare che portò alla cacciata da Cagliari dei piemontesi– sottolinea Comandini-. Un’insurrezione popolare per cacciare gli oppressori, la decisione di un intero popolo che si oppose alle sopraffazioni e alla tirannia. Quindi il popolo sardo insorse per dignità politica, quella che oggi noi dobbiamo ritrovare”. In un mondo che cambia, sottolinea il dem, “questo cambiamento deve avvenire soprattutto attraverso una parola: unità. Unità a prescindere dalla zona geografica in cui si vive, e unità che va ricercata prima di tutto fra le istituzioni democratiche elette“. Troppo spesso, aggiunge, “noi abbiamo parlato di autonomia, troppo spesso ci siamo interrogati in quest’aula e in varie assemblee su ‘chi decide per la Sardegna’. E’ tempo che per la Sardegna decidano i sardi all’interno delle regole democratiche, e quindi con la riforma del nostro statuto e la nuova legge statutaria”.

COMANDINI: “LA PAROLA CONFRONTO È LA PAROLA CHIAVE”

“Vogliamo aprire una nuova stagione politica– sottolinea il presidente del Consiglio- più attenta ai temi dell’identità, ai diritti dei territori, con una profonda riflessione, necessaria per ripensare la nostra autonomia e la nostra specialità”. Il dibattito sui grandi temi dell’autonomia, della specialità, sui valori comuni di unità e di condivisione, “è quanto mai attuale- rimarca Comandini-. La parola confronto è la parola chiave, perché tutte le future scelte del nostro popolo devono essere fatte insieme, al di là delle posizioni ideologiche, e anche delle appartenenze in quest’aula”. Le riforme, spiega Comandini, “sono l’obiettivo principale. Sulla nuova legge statutaria, sul nuovo statuto e sulla revisione delle norme già approvate, c’è intento di lavoro comune, e c’è una grande volontà perché questa legislatura possa essere veramente una legislatura costituente“.