La ricina potrebbe essere stata sciolta nell’acqua? Le ultime novità nel giallo di Pietracatella

ROMA – La ricina che ha portato alla morte di Antonella Di Ielsi e di sua figlia 15enne Sara Di Vita potrebbe essere stata verosimilmente sciolta nell’acqua da bere: è l’ultima novità che emerge nell’inchiesta sulle due morti per avvelenamento avvenute a Pietracatella subito dopo Natale. Questa ipotesi sarebbe stata fatta dai medici dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove le due donne furono visitate dopo i primi sintomi accusati tra il 24 e il 25 dicembre. Lo scrive il Corriere della Sera, che racconta anche di un confronto svolto al centro antiveleni di Pavia (che ha rilevato la positività alla ricina) tra gli esperti di sostanze tossiche e gli inquirenti. A Pavia sono andati sia la procuratrice capo della Procura di Larino che il capo della Squadra mobile, che da mesi si occupa di questa intricata vicenda. L’inchiesta ipotizza il duplice omicidio premeditato.

L’idea del veleno sciolto in acqua è quella che più convince i medici, anche perchè è quella che spiega maggiormente gli effetti e le tracce lasciate. Se la ricina fosse stata inserita nei cibi, ad esempio, sarebbe stato probabilmente più difficile rilevarla, perchè magari la cottura l’avrebbe fatta sparire in fretta. Il quantitativo trovato nel sangue delle due vittime, invece, è altissimo. C’è anche un altro possibile modo di ingerire ricina, e cioè mangiare i semi di ricino. Ma hanno un sapore molto forte e cattivo, quindi sarebbe strano che le persone non si accorgessero di mangiare qualcosa di strano. Resta che per estrarre la ricina dalla pianta, come già emerso nei giorni scorsi, serve una procedura molto difficile e complicata, che non è alla portata di tutti. E qui torna il filone di alcune ricerche web mirate che sono state fatte da un computer di un istituto agrario di un paese vicino a Pietracatella, già diversi mesi prima della morte delle due donne.

La notizia di flebo casalinghe effettuate dalle due donne nella giornata del 26 dicembre, circolata ieri, aveva fatto sorgere qualche dubbio che si potesse pensare al veleno disciolto nel liquido delle flebo. Ma no, gli inquirenti al momento lo escludono. A fare le flebo fu un infermiere, caro amico di Gianni Di Vita, che venne a casa il giorno di Santo Stefano visto che le condizioni di Antonella Di Ielsi e della figlia non miglioravano. L’uomo venne sentito in Questura nei giorni immediatamente successivi al delitto. Forse verrà riascoltato nei prossimi giorni, ma non si tratta di una circostanza considerata decisiva.

LEGGI ANCHE: Avvelenate con la ricina, spuntano delle flebo in casa fatte da un amico: giorni cruciali per l’inchiesta