Mostra-evento a Napoli: il Metaverso racconta l’Inferno dantesco

NAPOLI – Il 22 maggio arriva a Napoli, al Pala Eden de L’Edenlandia, “Dante Inferno”, una mostra immersiva dedicata al capolavoro di Dante Alighieri. Un viaggio unico nell’Inferno della Divina Commedia con contenuti culturali e linguaggi innovativi grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie e del Metaverso.

“Questa non è solo una mostra, è un evento, uno spettacolo, ed è sicuramente un momento didattico per i ragazzi, che potranno imparare assaporando in prima persona l’emozione vissuta Dante nel realizzare questa grandissima opera”, ha raccontato il direttore artistico Roberto Pantè, anticipando alla Dire i contenuti della conferenza stampa di presentazione della mostra-evento, in programma martedì 19 maggio, alle 11:30, al Pala Eden – Edenlandia, in viale Kennedy 76, a Napoli. Con Pantè ci saranno anche il direttore tecnico Cesare Pistilli, la presidente del Consiglio comunale di Napoli Enza Amato, lo scrittore Maurizio De Giovanni e il segretario di Casartigiani e vicepresidente della Camera di commercio di Napoli Fabrizio Luongo.

LA VOCE DI LUCA WARD

A guidare l’esperienza di “Dante Inferno”, prodotta da Wiplab, sarà la voce iconica di Luca Ward, che accompagnerà il pubblico nel viaggio tra dannati, miti e simboli eterni. “Racconteremo tutti i gironi dell’inferno dantesco – ha aggiunto Pantè – attraverso exhibit multimediali, con una tecnologia molto avanzata, quella del Metaverso, per trasportare le persone letteralmente all’interno di esperienze infernali. E la Divina Commedia, di fatto, diventerà reale: ogni frase, ogni parola, ogni girone diventerà qualcosa di visibile, di tangibile”. La mostra-evento, ha spiegato ancora il direttore artistico, “avrà anche una declinazione fortemente cinematografica: un docufilm, pensato per le scuole, realizzato in collaborazione con il regista Carlos Solito, mostrerà Dante in una versione inedita. Con la voce calda e impattante di Luca Ward, Dante si racconterà in prima persona, descrivendo le proprie percezioni e sensazioni, la sua folgorazione. Anche la sezione Education, con tavoli interattivi, è dedicata ai ragazzi, e il percorso si conclude con un exhibit molto particolare: un cilindro luminoso, chiamato l’ascensore per l’Inferno, consentirà ai visitatori di attraversare tutti i gironi fino a raggiungere il fondo, Lucifero, per poi risalire, in maniera veloce, a riveder le stelle”.