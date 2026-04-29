Ghostato dall’ex, la perseguita per giorni e finisce in manette: ‘flop’ per il comico Massimo Bagnato

ROMA – Lo aveva ghostato dopo una relazione durata 10 anni, allora lui ha iniziato a pedinarla, ad aspettarla sotto casa, fuori dalla palestra o al lavoro: le sue ‘richieste di chiarimento’ erano insistenti e iniziavano a spaventarla. Dopo giorni di persecuzione continua, quando se l’è trovato ancora fuori dal suo appartamento, lei ha chiamato i Carabinieri. Alla fine Massimo Bagnato, 53 anni, comico noto per le sue partecipazioni a trasmissioni come “Zelig” e “Quelli che il calcio”, si è ritrovato con le manette ai polsi e caricato in auto, con destinazione al Comando della stazione Roma Medaglie d’Oro.

LA DENUNCIA E IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO

Ora su di lui pesa l’accusa di stalking ai danni della sua ex compagna: in attesa del processo, per l’artista è scattato il divieto di avvicinamento alla donna che potrebbe portare anche ad interrompere la sua partecipazione alle trasmissioni su Radio2, dato che la stessa lavora in quella sede.

LE MANETTE

Nella giornata di ieri, martedì 28 aprile, Bagnato ha dovuto rendere conto della sua ossessione in tribunale: a dare testimonianza di quanto accaduto il giorno prima è stato un militare dell’Arma intervenuto dopo la segnalazione della donna arrivata al Comando, allarmata per essersi ritrovata l’ex sotto casa. Il comico, appena visti i militari avvicinarsi, ha dato in escandescenze, rivolgendo insulti e minacce contro di loro e contro la donna. I Carabinieri lo hanno quindi ammanettato e caricato in auto, alimentando la sua furia.

I PRECEDENTI

Davanti al giudice Bagnato si è giustificato: “Ero arrabbiato per le manette e per la veemenza con cui sono stato spinto in macchina. Sono arrivato in caserma con il metacarpo rotto”. In aula è emerso poi come non sia stata la prima volta che i carabinieri sono intervenuti su segnalazione della ex che si sentiva perseguitata. Il comico non avrebbe assunto una condotta minacciosa o violenta nei suoi confronti, ma la pressava con pedinamenti e richieste continue di chiarimento. Il Pm ha poi ricordato che in un’occasione, l’uomo è riuscito a rompere il campanello a forza di suonarlo.

“NON LE AVREI MAI FATTO DEL MALE”

“Non l’ho mai picchiata o toccata, seguendo la mia indole di galantuomo- si è giustificato Bagnato- il mio comportamento, forse eccessivo, voleva arrivare solo ad un confronto”. La donna aveva deciso di troncare la loro relazione con lui dopo dieci anni agli inizi di aprile. Aveva anche interrotto tutti i contatti con Bagnato, bloccandolo su WhatsApp. “Non le avrei mai fatto del male- ha assicurato infine in aula- Ho capito che è finita e rispetterò la sua volontà” Intanto Bagnato dovrà tornare in tribunale il prossimo 10 luglio.

(photo credit: rappresentanza artistica/web)