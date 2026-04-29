Preso il giovane che ha sparato il 25 aprile: “Sono della Brigata ebraica”

ROMA – Si chiama E. B., ha 21 anni e ai poliziotti che hanno suonato alla sua porta per fermarlo ha detto di appartenere alla Brigata Ebraica. È stato lui il 25 aprile, giorno della festa della Liberazione, a sparare con una pistola ad aria compressa contro due militanti dell’Anpi a Roma. Fondamentali per individuarlo le immagini delle telecamere di vigilanza. Gli inquirenti sono risaliti a lui dal casco e dalla targa dello scooter bianco.

I colpi avevano preso una coppia di 60 anni, entrambi iscritti all’Anpi, rimasti feriti in maniera non grave.

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