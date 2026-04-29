Ranucci: “Nordio in Uruguay nel ranch del compagno di Minetti”. Il ministro smentisce

ROMA – “Una fonte ha rivelato a Report che il ministro della Giustizia Carlo Nordio a marzo sarebbe stato visto in Uruguay nel ranch di Cipriani, compagno di Nicole Minetti“. Lo rivela Sigfrido Ranucci intervenendo al programma È sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer.

“Se fosse vero, è una notizia. Stiamo verificando”, sottolinea il giornalista. La conduttrice ha ricostruito la vicenda: “Nordio, ministro della giustizia, mentre seguiva questa pratica da dare al Quirinale per chiedere la grazia per Nicole Minetti, sarebbe andato in quel ranch dove la Minetti viveva con Giuseppe Cipriani, che è il figlio di Cipriani dell’Harry’s bar, collegato a Epstein perché erano soci, e avrebbe incontrato direttamente queste due persone”.

La bomba di Sigfrido Ranucci a È sempre Cartabianca: "Una fonte ha rivelato a Report che il ministro della Giustizia Carlo Nordio a marzo sarebbe stato visto in Uruguay nel ranch di Cipriani, compagno di Nicole Minetti" pic.twitter.com/7i21H9E6Eb — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 28, 2026

NORDIO SMENTISCE LE INDISCREZIONI DI RANUCCI

Il ministro Carlo Nordio interviene, quindi, telefonicamente in diretta: “I primi di marzo di quest’anno ero impegnato qui in campagna elettorale per il referendum. Sono stato in Uruguay e in Argentina per una breve missione ufficiale per gli accordi governativi, non mi ricordo se l’anno scorso o due anni fa. Ma escludo in via assoluta di avere mai incontrato questi signori o di essere mai entrato nei loro ranch, case o abitazioni. Non so da dove escano queste follie inventate di sana pianta“.