L’oroscopo di mercoledì 29 aprile 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Oggi battuta d’arresto, si registra in qualche caso un momento di agitazione nella coppia, è meglio rimandare qualsiasi tipo di decisione. Sbalzi di umore ma solo perché vuoi avere tutto in fretta.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Prudenza nelle attività rischiose. Tra oggi e domani dovrai stare attento anche in piccole complicazioni come multe o distrazioni che costano care. Avresti bisogno di un po’ di relax, lontano dalla routine.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Momento di grande stanchezza, questo non significa che le cose vanno male, anzi! L’insoddisfazione ha i giorni contati, cerca di divertirti altrimenti finirai con problemi psicosomatici.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Giornata di oggi tutto sommato positiva. Oggi l’energia favorisce piccoli passi concreti: affronta ciò che serve con pazienza e lascia spazio a un incontro o una sorpresa piacevole.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
La giornata offre spunti interessanti: con apertura e calma sarà possibile affrontare piccoli imprevisti e apprezzare i momenti sereni. Oggi piccoli cambiamenti portano nuove idee, favorendo dialogo e collaborazione nei rapporti personali e lavorativi.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Giornata abbastanza soddisfacente sotto vari punti di vista. Puoi spingere nuove relazioni, emozioni: non pensare che per te sia sempre tutto difficile!
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Oroscopo di recupero, questo vale anche per l’amore. Oggi piccoli cambiamenti portano nuova energia, favorendo incontri stimolanti e opportunità concrete per far crescere le tue idee con serenità.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Qualcosa non quadra. Nuovi amori passionali ma difficili da vivere per colpa della distanza, di un terzo incomodo…
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Se un amore non funziona o una relazione è stata messa alla prova, entro qualche settimana si deciderà cosa fare; ora sei tu che comandi, nuovi programmi.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Questa giornata aiuta una riconciliazione. Spero che tu abbia in progetto qualcosa di concreto da realizzare che ti aiuti a sentirti in movimento.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
In arrivo un segnale positivo, anche se vivi un legame da tempo. Non ti mancano il buonumore e l’adattabilità, ideali per superare ogni inciampo.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Buone soddisfazioni, è possibile raggiungere un ottimo traguardo o a breve vivere una bella vittoria. La giornata offre occasioni per chiarire malintesi e concentrarsi sugli obiettivi pratici, con piccoli gesti che fanno la differenza nelle relazioni e nell’umore.