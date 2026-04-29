Meteo, le previsioni di mercoledì 29 aprile 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Pressione in ulteriore diminuzione. Atmosfera che diventa via via più instabile. La giornata sarà contrassegnata da un cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto soprattutto al Centro-Nord, sarà più sereno al Sud. Precipitazioni più probabili sull’arco alpino, ma in serata e/o nottata scenderanno anche sulla Pianura Padana e poi sul medio adriatico e sul Lazio. Venti variabili.

NORD

Ulteriore diminuzione della pressione. La giornata sarà contraddistinta da un generale aumento della nuvolosità con cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto. Le precipitazioni previste su tutto l’arco alpino si porteranno nel corso del giorno anche su quello prealpino e in serata e nottata pure sulle zone pianeggianti, ma a carattere sparso. Rovesci più intensi sui settori alpini.

CENTRO e SARDEGNA

Pressione in diminuzione sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un generale aumento della nuvolosità con cielo spesso molto nuvoloso. Non sono previste precipitazioni se non qualcuna in arrivo in nottata su medio Adriatico e Lazio, anche temporalesca. Bel tempo prevalente in Sardegna. Venti deboli dai quadranti meridionali, mari poco mossi o calmi. Clima caldo.

SUD e SICILIA

La pressione è ancora stabile sulle nostre regioni, di conseguenza anche questa giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo, infatti il sole potrà splendere indisturbato dato che il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno debolmente da direzioni diverse, i mari risulteranno poco mossi o anche calmi. Clima caldo.