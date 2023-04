Villa Borghese ha una nuova area giochi, il sindaco Gualtieri all’inaugurazione

ROMA – È stata inaugurata oggi a Villa Borghese (in viale Goethe, lato Porta Pinciana) una nuova area ludica dedicata ai più piccoli. A tagliare il nastro il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, e la presidente del Municipio II, Francesca Del Bello. “Sono davvero contentissimo perché il lavoro sulle aree ludiche della Capitale procede con grande ritmo e i numeri sono davvero significativi”, ha commentato Gualtieri. “Siamo arrivati a quota 65 e ora altre 15 sono in dirittura di arrivo. Stiamo lavorando davvero con grande intensità – prosegue il sindaco – e l’impegno è quello di proseguire per realizzare nuove aree ludiche in tutti i parchi e in tutti i quartieri della città, perché il diritto a godere del nostro bellissimo verde e di spazi belli e sicuri dove far giocare i bambini è un diritto che tutti i cittadini devono avere. Il verde e le aree ludiche sono una risorsa bellissima per la nostra città, ma erano ridotte un po’ male quindi ci siamo messi a lavoro per rifarle tutte”.

Gualtieri, arrivato all’inaugurazione anche con il piccolo figlio Viktor, ha quindi ricordato che Villa Borghese è oggetto di un “importante e impegnativo intervento diffuso di ‘Caput Mundi’ che sta procedendo: sono ben 20 milioni per la riqualificazione di tanti luoghi e parchi importanti di questa Villa. Proseguiamo allora con la ‘linea ludica e verde’, perché credo che i romani amino questi spazi: abbiamo delle ville straordinarie che vanno rese fruibili, curate e mantenute e naturalmente speriamo che tutti i cittadini ci aiutino a mantenere in buone condizioni questi bellissimi giochi, che sono belli robusti e a prova di uso intenso. Quindi buon gioco a tutti“.

Secondo l’assessore Alfonsi quella di oggi è una “bellissima giornata- ha detto- siamo qui a Villa Borghese per inaugurare la 65esima area ludica da quando ci siamo insediati. Si tratta di aree ludiche inclusive, più grandi rispetto a quelle che venivano progettate prima, che cercano di sviluppare diverse potenzialità dei bambini, alcune sono dotate anche di strumenti musicali. Sono 170mila gli euro in appalto, più altri lavori eseguiti dall’Ufficio delle Aree ludiche del dipartimento Ambiente”.

La presidente Del Bello, infine, ha fatto sapere che quello di oggi è uno degli interventi che “si inserisce in un piano messo in campo dall’assessore Alfonsi nel 2021 per valorizzare e recuperare le aree ludiche all’interno della città di Roma. Ci troviamo in un luogo di pregio, Villa Borghese- ha detto- questa era un’area ludica più piccola di dimensioni che aveva la necessità e il bisogno di essere ristrutturata, con un intervento anche di ampliamento. È stata così realizzata questa bellissima libellula in cui ci sono tante attività per i bambini, come altalene e scivoli. Nel frattempo abbiamo realizzato delle nuove aree ludiche anche a Villa Paganini e a Villa Ada, ma il lavoro non finisce qui, perché vogliamo realizzare una nuova area giochi anche al Parco Nemorense“, ha concluso.