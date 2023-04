Napoli, domani città ‘ferma’ dalle 14. Mann e Palazzo Reale aperti al mattino

NAPOLI – Slitta dalle 12 alle 14 l’inizio dello stop alla circolazione disposto per domani a Napoli in vista di possibili festeggiamenti per la vittoria dello scudetto. Il blocco della circolazione inizierà dunque alle 14 e proseguirà fino alle 4 di lunedì primo maggio.

A seguito del cambio dell’orario – che attiva, di fatto, una grande zona rossa pedonale nel centro del capoluogo campano – il Mann, Museo archeologico nazionale, ed il Palazzo Reale hanno deciso di garantire l’apertura al pubblico domenica mattina dalle 9 alle 13.

I due siti ieri avevano comunicato la loro chiusura e la conseguente apertura straordinaria nei giorni di riposo settimanale: il martedì per il Mann ed il mercoledì per il Palazzo Reale. In entrambi i casi le aperture straordinarie sono state annullate.