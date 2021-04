L’Abruzzo resta giallo, solo due Comuni in zona rossa

PESCARA – “La prima settimana dell‘Abruzzo in zona gialla ha mostrato segnali positivi riguardo l’andamento dei contagi e il comportamento corretto dei cittadini. Il numero dei contagiati si abbassa ulteriormente, anche se si continuano a monitorare alcune situazioni, a cominciare da alcune scuole dove si sono registrati focolai che sono stati immediatamente isolati. Per il resto rimangono solo due Comuni in tutta la regione, San Pio delle Camere e Barisciano (entrambi nella provincia de L’Aquila), dove si rende necessario prorogare le misure della zona rossa. Tutti gli altri Comuni torneranno in zona gialla a partire da domani”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine della riunione tenutasi eccezionalmente a L’Aquila e di giovedì, dell’Unità di Crisi. L’Rt, ha quindi riferito Marsilio, è sceso ulteriormente arrivando a 0.78, anche se si attende l’ufficializzazione da parte della cabina di regia nazionale. Scende anche l’occupazione dei posti letto che si avvicina sempre più al 20%.