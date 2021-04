VIDEO | Reggio Calabria, Usb: “Si acceleri sulla sanatoria per i migranti”

REGGIO CALABRIA – “È una giornata nazionale di mobilitazione che come Usb abbiamo voluto organizzare per sensibilizzare l’opinione pubblica sugli effetti della sanatoria dell’ex ministra dell’Agricoltura Bellanova, che nella realtà dei fatti si è dimostrata una truffa”. Così alla Dire il rappresentante dell’Usb di Reggio Calabria Giuseppe Marra oggi a piazza Italia insieme ad una delegazione di migranti braccianti agricoli.

“Molti lavoratori – ha aggiunto – erano rimasti fuori da quella manovra perché considerava solo i lavoratori agricoli e domestici e di questi molti che hanno presentato le domande per il 2020 stanno aspettando di essere convocati dalle Prefetture di competenza. Reggio Calabria da questo punto di vista sta lavorando bene, il problema di questo territorio pero’ e’ che molti lavoratori presenti sono residenti in altre province ed ancora sono in attesa di essere chiamati. Al governo chiediamo – ha concluso Marra – di accelerare su questa situazione”.