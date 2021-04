M5s, Di Battista: “Errore colossale sostegno a governo dell’assembramento”

ROMA – “Il M5s ha compiuto l’errore colossale di sostenere questo governo dell’assembramento con Lega, FI e PD. Nessuno di loro ha un’idea politica. Tutti stanno dentro e questo distrugge la possibilità di incidere”. Così Alessandro Di Battista in un’intervista pubblicata sul proprio profilo facebook.

“Il M5S ha perso di vista la sua battaglia anti-establishment– aggiunge Di Battista- parla tutto il giorno di transizione ecologica ma una lotta ambientale senza una lotta al capitale finanziario, alle sacche di potere e all’establishment rischia di diventare giardinaggio“.

“Mi dispiace per il M5S, io ce l’ho messa tutta per fargli capire che la linea da seguire era un’altra. Da simpatizzante non più iscritto gli faccio un in bocca al lupo, ma vedo che hanno perso l’ardore“, aggiunge Di Battista.