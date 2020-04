VIDEO | La piazza ai tempi del Covid, FdI tra tricolori che volano e mascherine di troppo

ROMA – Duro mestiere quello di organizzare la piazza al tempo del coronavirus. Merito a Fratelli d’Italia, che ci ha provato portando in Italia il modello israeliano. Si puo’ manifestare, cioe’, anche rispettando le distanze e con la mascherina. Ma quanta fatica a organizzare le truppe…



Ne sanno qualcosa Giorgia Meloni e i suoi luogotenenti, Fabio Rampelli e Giovanni Donzelli, i registi del flash mob messo in scena ieri da Fdi davanti a Palazzo Chigi. Il quadro complessivo restituisce l’immagine di piazza Colonna occupata dai 53 parlamentari, schierati su 6 file. Alcuni con il tricolore, altri coi cartelli su cui compaiono le categorie costrette a rimanere chiuse nella fase due. “Noi diamo voce al silenzio degli innocenti“, dice Meloni con citazione cinematografica.



Non meno attrattiva per fotografi e videomaker e’ la senatrice Daniela Santanche’, vestita per l’occasione in tuta arancio e lilla. Al vicepresidente della Camera Rampelli il compito di mediare con le forze di polizia, arte diplomatica appresa in lunghi anni di manifestazioni.