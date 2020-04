Tg Cinema, edizione del 29 aprile 2020

DAVID 65, ‘IL PRIMO NATALE’ SI AGGIUDICA IL PREMIO DELLO SPETTATORE

‘Il primo Natale’, diretto e interpretato da Ficarra e Picone, si è aggiudicato il David dello Spettatore della 65esima edizione dei Premi David di Donatello. Ad annunciarlo è stata Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. Il riconoscimento, che va al film più visto dal pubblico nei cinema italiani, sarà assegnato l’8 maggio in occasione della cerimonia di premiazione, che sarà trasmessa in diretta in prima serata su Rai Uno e condotta da Carlo Conti. Fra i riconoscimenti già annunciati della 65esima edizione c’è quello al Miglior film straniero per ‘Parasite’ di Bong Joon Ho, e quello al Miglior cortometraggio per ‘Inverno’ di Giulio Mastromauro;

‘BECOMING’, SU NETFLIX ARRIVA IL DOCUMENTARIO SU MICHELLE OBAMA

Il 6 maggio su Netflix arriva ‘Becoming’, il documentario su Michelle Obama che prende il titolo dall’autobiografia scritta dalla stessa ex first lady degli Stati Uniti. La pellicola è uno sguardo intimo nella vita della Obama, durante un momento di profondo cambiamento, non solo a livello personale, ma anche per il Paese per cui lei e suo marito hanno reso un servizio di grande impatto per otto anni, all’interno della Casa Bianca. ‘Becoming’ mette in luce, attraverso il tour di presentazione del libro di Michelle in trentaquattro città, il potere della comunità di colmare le differenze e lo spirito di connessione che ne deriva quando condividiamo le nostre storie apertamente e onestamente;

‘TORNARE’ DI CRISTINA COMENCINI DEBUTTA ON DEMAND

‘Tornare’ di Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno, Vincenzo Amato e Beatrice Grannò, inizialmente previsto al cinema per lo scorso 12 marzo, dal 4 maggio sarà disponibile per l’acquisto sulle principali piattaforme on demand. Il thriller segue la storia di Alice, che fa ritorno a Napoli dall’America dopo una lunga assenza, in occasione del funerale del padre. Qui conosce l’affascinante Marc. L’incontro tra i due apre ad Alice squarci intriganti e pericolosi sul suo passato e sulla sua esistenza. Questo titolo si aggiunge agli altri film italiani, che debuttano in digitale a causa dell’emergenza Coronavirus, che ha portato alla chiusura delle sale cinematografiche;

‘ME CONTRO TE’, IL FILM ARRIVA DALL’1 MAGGIO IN DIGITALE

Sono i personaggi più amati dai bambini e gli youtuber più seguiti del web: loro sono Luì e Sofì, che insieme formano i Me Contro Te. La coppia più in voga della rete ha annunciato che ‘Me contro Te Il Film – La Vendetta del Signor S’, prima pellicola del duo, dall’1 maggio è disponibile per l’acquisto in digitale, distribuita da Warner Bros. Home Entertainment. Dal 14 maggio, invece, è possibile noleggiare il film. Inoltre, Luì e Sofì hanno anticipato che il primo maggio presenteranno i primi dieci minuti della pellicola sul loro canale YouTube.