VIDEO | A Cesenatico spunta un capriolo in spiaggia

BOLOGNA – Gli umani spariscono, gli animali riappaiono. Anche animali insoliti e selvatici che non siamo certo abituati a vedere nei nostri ambienti. Come già successo per altri centri cittadini (dove in questi ultimi tempi sono apparsi caprioli, ma anche paperelle in giro per le strade), nel ‘vuoto’ creato dalla quarantena oggi i caprioli si affacciati sulla spiaggia di Valverde, a Cesenatico. In questo video che sta facendo il giro dei social, si vede un capriolo ‘galoppare’ allegramente sulla sabbia. E arrampicarsi sulla ‘barriera’ costruita ogni anno dai gestori degli stabilimenti per fermare le eventuali mareggiate dell’inverno.

(Il video è stato postato sulla pagina del Centro meteo Emilia-Romagna)