ROMA – La storia del narcotrafficante più famoso al mondo arriva in tv. Dopo il film “Escobar” del 2014, con protagonista Benicio del Toro, e la serie Netflix “Narcos”con Wagner Moura, a calarsi nei panni di un personaggio così complesso è Javier Bardem, in “Escobar – Il fascino del male”, in onda mercoledi’ 29 aprile su Tv8 in prima visione tv (ore 21.30).

Fonte di ispirazione per il regista diretto da Fernando León De Aranoa e’ stato il romanzo ‘Amando Pablo, odiando Escobar’, scritto dall’ex conduttrice televisiva colombiana Virginia Vallejo, che fu amante del boss colombiano per quattro anni. Ad interpretare l’affascinante giornalista è Penelope Cruz, compagna di Bardem davanti e dietro la macchina da presa. Nel film, la storia del boss colombiano che parte dall’incontro tra i due, è raccontata proprio da Virginia Vallejo. Un incontro fatale quello con Escobar per la giornalista che cadrà vittima del ‘fascino del male’. “Non mi importava come otteneva i suoi soldi ma come li usava”, il pensiero dell’anchorwoman, soggiogata dalla figura di un uomo che era molto più di un semplice criminale.

Amando Pablo

La prima faccia che vediamo di Escobar è quella del filantropo, del “Robin Hood” colombiano che utilizza i soldi ottenuti grazie allo spaccio di cocaina per aiutare i più poveri. Un personaggio pubblico a sostegno del popolo e dal popolo amato. E’ questo, insieme all’enorme potere e ricchezza che deteneva Pablo, a far innamorare la giornalista del ‘re della cocaina’.

Odiando Escobar