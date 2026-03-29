domenica 29 Marzo 2026

Italia, Germania, Francia e Regno Unito esprimono “preoccupazione” per l’estensione della pena di morte in Israele

Dichiarazione congiunta da parte dei ministri degli Esteri

di Antonio BravettiData pubblicazione: 29-3-2026 ore 21:37Ultimo aggiornamento: 29-3-2026 ore 21:37

ROMA – I ministri degli Esteri di Germania, Francia, Italia e Regno Unito hanno adottato una dichiarazione congiunta per esprimere la propria “preoccupazione” rispetto alla possibile approvazione di un disegno di legge in Israele che comporterebbe un ampliamento del ricorso alla pena di morte. “Noi, ministri degli Esteri di Germania, Francia, Italia e Regno Unito- si legge nella dichiarazione- esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per un disegno di legge che amplierebbe significativamente le possibilità di imporre la pena di morte in Israele e che potrebbe essere approvato la prossima settimana. Siamo particolarmente preoccupati per il carattere di fatto discriminatorio del disegno di legge. L’adozione di questo disegno di legge rischierebbe di minare gli impegni di Israele in materia di principi democratici. La pena di morte è una forma di punizione disumana e degradante, priva di qualsiasi effetto deterrente. Per questo motivo ci opponiamo alla pena di morte, a prescindere dalle circostanze nel mondo. Il rifiuto della pena di morte è un valore fondamentale che ci unisce. Esortiamo i decisori israeliani alla Knesset e al governo ad abbandonare questi piani”.

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