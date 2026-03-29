A Roma manifestazione anarchica vietata al Parco degli Acquedotti, aggredita anche una troupe del Tgr

ROMA – Dalle prime ore del mattino, alcune decine di aderenti a movimenti anarchici, provenienti anche da altre province del Paese, hanno raggiunto il Parco degli Acquedotti con l’intento di tenere la manifestazione di commemorazione dei due militanti anarchici morti nell’esplosione del 19 marzo. La predetta iniziativa era stata vietata con provvedimento del Questore di Roma. I gruppi sono stati bloccati su vari ingressi dal contingente del Reparto a cavallo della Polizia di Stato e dai reparti inquadrati delle Forze dell’Ordine. Novantuno persone ritenute pericolose e sospette, valutati i presupposti per il fermo preventivo condivisi dal pm di turno, stante il rifiuto all’identificazione di molti di loro -alcuni dei quali travisati- sono state accompagnate negli uffici della Questura per il fotosegnalamento e l’adozione, ricorrendone i presupposti, dei fogli di via obbligatori. Le operazioni si sono svolte senza turbative per l’ordine pubblico, precisa la Questura in una nota.

LA CONDANNA DELLA RAI

La RAI esprime ferma condanna per l’ennesima aggressione da parte di anarchici a giornalista e troupe Tgr, stamane, durante un presidio non autorizzato fra la Circonvallazione Tuscolana e via Lemonia, a Roma. La giornalista stava semplicemente ponendo una domanda a uno dei partecipanti alla manifestazione quando è stata minacciata e il suo microfono gettato a terra. La RAI è vicina alla collega della Tgr Lazio e ribadisce che nessuna forma di intimidazione, verbale o fisica, può essere accettata. Il rispetto per il lavoro dell’informazione è condizione essenziale per la tutela della libertà di stampa e per la qualità della vita democratica del Paese.

UNIRAI: AGGRESSIONE A OPERATORE INFORMAZIONE

“Il sindacato dei giornalisti Rai, Unirai- in una nota- esprime forte preoccupazione per la seconda aggressione da parte di anarchici ad una troupe della Tgr Lazio. A distanza di una settimana esatta dall’episodio in cui è stato malmenato un operatore davanti ad una sede di anarchici, oggi, una collega della Tgr Lazio è stata strattonata e le è stato impedito di svolgere il suo lavoro durante un presidio di anarchici, non autorizzato, tra Circonvallazione Tuscolana e Via Limonia. Unirai condanna questi atti intollerabili e deplorevoli che oltre a minacciare la sicurezza e la libertà dei giornalisti, comprimono il diritto dovere di informare ed esprime solidarietà alla collega della TgR Lazio. È opportuno dare il giusto peso ai due episodi e non sottovalutare che l’obiettivo di questi ultimi giorni siano proprio gli operatori dell’informazione”.