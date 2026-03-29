Furto alla Fondazione Magnani Rocca: rubati i quadri di Renoir, Cézanne e Matisse

Foto: Fondazione Magnani Rocca/ Instagram

ROMA – Grave furto alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma. Sede della nota “Villa dei Capolavori”, si tratta di uno dei più importanti poli museali italiani.

I FATTI

Nella notte tra il 22 e il 23 marzo 2026, i ladri sono entrati nella Villa Magnani portando via tre opere di grandissimo valore. Inizialmente sembrava che il furto fosse limitato ad un solo dipinto ma con il passare delle ore la verità emersa era ben più tragica: a sparire infatti sono stati ‘Les Poissons’ di Pierre-Auguste Renoir, ‘Natura morta con ciliegie’ di Paul Cézanne e ‘Odalisca sulla terrazza’ di Henri Matisse. Tutti capolavori appartenenti alla collezione permanente della Fondazione per un valore di svariati milioni di euro.

Stando alle prime ricostruzioni, pare che i ladri abbiano forzato un accesso dell’edificio raggiungendo il piano superiore dove si trova la ‘Sala dei francesi’, dove erano esposte le opere e compiuto il furto in pochi minuti. Sulla sparizione indagano i carabinieri del nucleo specializzato nella tutela del patrimonio culturale. Non si esclude tra le ipotesi anche il furto su commissione.