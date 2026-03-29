domenica 29 Marzo 2026

Si è spento David Riondino, il cantautore e attore aveva 73 anni

Lottava da alcuni anni contro una grave malattia. I funerali si terranno martedì mattina 31 marzo presso la Chiesa degli artisti a Roma

Data pubblicazione: 29-3-2026 ore 11:24Ultimo aggiornamento: 29-3-2026 ore 12:52

ROMA – È morto oggi, domenica 29 marzo, a 73 anni David Riondino nella sua abitazione a Roma. Il cantautore e attore combatteva contro una grave malattia da alcuni anni. Era nato a Firenze il 10 giugno 1952.

Tra i suoi brani celebri “Maracaibo”, cantata da Lu Colombo nel 1981. Ma suoi sono album e spettacoli che mixano satira, tradizione popolare e poesia. Ha collaborato con artisti come Dario Vergassola, Paolo Rossi Sabina Guzzanti e Stefano Bollani. Ha lavorato in radio, per la televisione e al cinema.

I funerali si terranno martedì 31 alle 11, presso la Chiesa degli artisti a Roma

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