Si è spento David Riondino, il cantautore e attore aveva 73 anni

ROMA – È morto oggi, domenica 29 marzo, a 73 anni David Riondino nella sua abitazione a Roma. Il cantautore e attore combatteva contro una grave malattia da alcuni anni. Era nato a Firenze il 10 giugno 1952.

Tra i suoi brani celebri “Maracaibo”, cantata da Lu Colombo nel 1981. Ma suoi sono album e spettacoli che mixano satira, tradizione popolare e poesia. Ha collaborato con artisti come Dario Vergassola, Paolo Rossi Sabina Guzzanti e Stefano Bollani. Ha lavorato in radio, per la televisione e al cinema.



I funerali si terranno martedì 31 alle 11, presso la Chiesa degli artisti a Roma