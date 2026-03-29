domenica 29 Marzo 2026

F1, Gp Giappone è trionfo Antonelli: vola in testa al Mondiale

Secondo Oscar Piastri con la McLaren e poi Charles Leclerc al terzo gradino del podio con la Ferrari

Data pubblicazione: 29-3-2026 ore 8:57Ultimo aggiornamento: 29-3-2026 ore 9:10

(In aggiornamento)

ROMA – Kimi primo. Due volte. Il non più sorprendente Antonelli è arrivato primo sul traguardo del Gp di F1 di Suzuka, in Giappone. Ed è primo adesso anche nella classifica mondiale Piloti scavalcando il compagno di squadra alla Mercedes e ‘rivale’ George Russell.

Weekend perfetto per il 19enne italiano, che si è preso la vittoria in rimonta dopo essere stato protagonista di una pessima partenza: era in pole, si è ritrovato sesto. Ma da lì ha iniziato la risalita, completata prima di metà della corsa grazie anche alle soste e all’ingresso di una safety car. Da quel momento in poi ha volato fino alla bandiera a scacchi. Dietro di lui un ritrovato Oscar Piastri con la McLaren, e poi Charles Leclerc che è salito sul terzo gradino del podio con la Ferrari.

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