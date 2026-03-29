Meteo, le previsioni di domenica 29 marzo 2026

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – Pressione in temporaneo aumento sull’Italia, soffiano venti da nord. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di tempo stabile, ma con un cielo spesso nuvoloso o anche localmente coperto su molte regioni. Isolati piovaschi sul messinese tirrenico, occasionali sulla Sardegna sudoccidentale. Clima gradevole. Mari generalmente mossi o molto mossi.

NORD

La pressione è in aumento sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere molto nuvoloso o anche coperto un po’ ovunque. Una temporanea instabilità interesserà le Alpi occidentali, soprattutto al mattino. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, i mari risulteranno generalmente mossi. Aumento termico diurno. Temperature: valori massimi attesi tra i 13 e i 17°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

Sulle nostre regioni la pressione è in temporaneo aumento. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo asciutto, il cielo però si potrà vedere molto nuvoloso o anche coperto su tante zone. Sulla Sardegna non si potranno escludere delle precipitazioni irregolari sui settori sudoccidentali. I venti soffieranno da nord, i mari risulteranno molto mossi. Temperature: Valori massimi compresi tra gli 8-9°C di Campobasso e l’Aquila e i 16-17°C di Roma e Firenze.

SUD E SICILIA

Lieve e temporaneo aumento della pressione sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere spesso coperto o molto nuvoloso. I venti soffieranno con debole intensità dai quadranti settentrionali, mentre i mari risulteranno in gran parte mossi o localmente molto mossi. Locale aumento termico diurno. Temperature: Valori massimi attesi tra gli 8°C di Potenza e i 16-17°C di Napoli e Palermo