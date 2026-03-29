domenica 29 Marzo 2026

L’oroscopo di domenica 29 marzo 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 29-3-2026 ore 7:16Ultimo aggiornamento: 29-3-2026 ore 7:16

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Il Cielo è instabile e se già nel passato ci sono stati contrasti oggi è meglio farsi scivolare addosso qualche provocazione. Evita pensieri negativi. Il peggior nemico è proprio il sentimento di polemica che puoi nutrire nei confronti di un ex; non pensare al passato…

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

La giornata porta una buona serenità, anzi se devi fare qualcosa d’importante muoviti da subito. E’ più facile affrontare problemi con serenità, in amore ci vuole pazienza ma soprattutto più disponibilità, pretendi troppo da te e dagli altri.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Ci sono perplessità, proprio ieri può darsi che sia nata una disputa con una persona apparentemente amica. Se accendi la polemica sbagli, lascia correre.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Bisogna cercare di fare buon viso a cattivo gioco. Se intendi muoverti, frequentare posti nuovi, vedere gente diversa è la giornata ideale, ma questa sera ci sarà una forte stanchezza!

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Giorno un po’ stancante. Anche le coppie di vecchia data discutono sull’educazione dei figli, su quello che bisognerebbe fare in vista del futuro.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Innovazioni e propositi, ma non essere precipitoso. Un atteggiamento schivo può creare problemi. Spesso i nati della Vergine si riprendono lentamente se c’è stata una separazione.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Giornata importante per valutare un sentimento e riconciliarsi. Affronta ogni discussione a cui tieni perché hai ottime possibilità di vincere…

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Fase di grande rinascita, sfruttala al meglio! Viaggi e spostamenti favoriti. Giornata positiva per chi, come te, non sa vivere nell’indifferenza.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Fase di grande rinascita, sfruttala al meglio! Viaggi e spostamenti favoriti. Giornata positiva per chi, come te, non sa vivere nell’indifferenza.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Questa giornata ti chiede di rallentare un po’, soprattutto lato fisico. E’ un periodo di contatti utili, discussioni con fratelli o parenti per questioni di soldi.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Potresti emozionarti o innamorarti all’improvviso! Se hai già una bella famiglia goditi questo momento, piccole gioie possono arrivare dall’ambiente circostante, da figli o nipoti.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Giornata un po’ nervosa, con piccoli ritardi da prevedere per tempo. In amore non tirarti indietro ad una richiesta di matrimonio o convivenza.

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