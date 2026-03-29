L’oroscopo di domenica 29 marzo 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Il Cielo è instabile e se già nel passato ci sono stati contrasti oggi è meglio farsi scivolare addosso qualche provocazione. Evita pensieri negativi. Il peggior nemico è proprio il sentimento di polemica che puoi nutrire nei confronti di un ex; non pensare al passato…
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
La giornata porta una buona serenità, anzi se devi fare qualcosa d’importante muoviti da subito. E’ più facile affrontare problemi con serenità, in amore ci vuole pazienza ma soprattutto più disponibilità, pretendi troppo da te e dagli altri.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Ci sono perplessità, proprio ieri può darsi che sia nata una disputa con una persona apparentemente amica. Se accendi la polemica sbagli, lascia correre.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Bisogna cercare di fare buon viso a cattivo gioco. Se intendi muoverti, frequentare posti nuovi, vedere gente diversa è la giornata ideale, ma questa sera ci sarà una forte stanchezza!
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Giorno un po’ stancante. Anche le coppie di vecchia data discutono sull’educazione dei figli, su quello che bisognerebbe fare in vista del futuro.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Innovazioni e propositi, ma non essere precipitoso. Un atteggiamento schivo può creare problemi. Spesso i nati della Vergine si riprendono lentamente se c’è stata una separazione.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Giornata importante per valutare un sentimento e riconciliarsi. Affronta ogni discussione a cui tieni perché hai ottime possibilità di vincere…
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Fase di grande rinascita, sfruttala al meglio! Viaggi e spostamenti favoriti. Giornata positiva per chi, come te, non sa vivere nell’indifferenza.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Fase di grande rinascita, sfruttala al meglio! Viaggi e spostamenti favoriti. Giornata positiva per chi, come te, non sa vivere nell’indifferenza.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Questa giornata ti chiede di rallentare un po’, soprattutto lato fisico. E’ un periodo di contatti utili, discussioni con fratelli o parenti per questioni di soldi.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Potresti emozionarti o innamorarti all’improvviso! Se hai già una bella famiglia goditi questo momento, piccole gioie possono arrivare dall’ambiente circostante, da figli o nipoti.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Giornata un po’ nervosa, con piccoli ritardi da prevedere per tempo. In amore non tirarti indietro ad una richiesta di matrimonio o convivenza.