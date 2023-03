Ucid Lazio: “L’autonomia energetica è una priorità, la finanza faccia comunità”

ROMA – Ministri, esponenti del Governo, presidenti di Commissioni, esponenti della Chiesa cattolica, consiglieri regionali recentemente eletti nel Lazio e nuovi assessori. Ma soprattutto manager, amministratori delegati di società, banchieri e assicuratori. La cena sociale dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti del Lazio ha riunito a Roma il gotha della finanza nazionale con l’obiettivo “di fare comunità“, spiega il senatore e presidente dell’Ucid Lazio, Riccardo Pedrizzi, che definisce l’evento come “una sorta di Cernobbio primaverile, una agorà di eccellenza del Paese”.

L’appuntamento di quest’anno, sottolinea Pedrizzi, verte su economia e autonomia energetica, “presupposto necessario ed indispensabile per garantire la nostra sovranità nazionale“. Il presidente plaude la decisione dell’Italia di contrastare la transizione energetica proposta dall’Europa sulle auto elettriche: “Abbiamo scongiurato l’appuntamento disastroso della transizione energetica proposta dall’Europa sulle auto elettriche, il Governo ha fatto un buon lavoro stoppando quella transizione”.

PEDRIZZI: “SULLE CASE GREEN L’ITALIA SI FACCIA SENTIRE IN EUROPA”

Ma il presidente Ucid Lazio si augura che lo stesso possa avvenire sulle case green: “L’Europa vorrebbe un efficientamento energetico del nostro patrimonio immobiliare ma questo significherebbe colpire la singola famiglia e le piccole abitazioni con una spesa di 25-30mila euro – ricorda il presidente Ucid Lazio -, è qualcosa che le famiglie italiane non possono permettersi”. Per questo Pedrizzi spera che “la rappresentanza italiana si faccia sentire in Europa”.

TAJANI: “ITALIA HUB MEDITERRANEO È PRIORITÀ GOVERNO”

Tra i tanti, presente alla cena sociale dell’Ucid Lazio anche il vicepremier Antonio Tajani, che fissa gli obiettivi: “L’Italia vuole diventare hub energetico del Mediterraneo per tutta Europa”, ricorda il ministro degli Esteri, sottolineando come questo sia “un impegno prioritario del Governo”. La guerra in Ucraina “ci ha costretto a liberarci dalla dipendenza russa”, i risultati sono stati “molto positivi grazie ad una politica saggia e intelligente. Dobbiamo andare avanti così”, conclude Tajani.