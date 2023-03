ROMA – Sono immagini da brivido quelle che vengono dalle strade della California. La dashcam di una Tesla ha ripreso il momento in cui un’auto viene sbalzata in aria dopo essere stata colpita da uno pneumatico perso da un pickup. Lo strano incidente, che ricorda una scena di Fast and Furious, è avvenuto sulla trafficata autostrada 118 a Chatsworth. Fortunatamente, il conducente del veicolo, una Kia Soul, ha riportato solo lievi ferite e nessun altro è stato coinvolto.

IL VIDEO DELL’AUTO SBALZATA IN ARIA

Nel video ripreso dalla dashcam della Tesla si vede una Kia Soul percorrere la corsia di sorpasso dell’autostrada 118 a Chatsworth. Pochi istanti dopo, il pickup che transitava nella corsia centrale perde una ruota, che colpisce la Kia, facendola ribaltare a mezz’aria.

