Covid, chiude la commissione d’inchiesta della Regione Lombardia: “Conte e Arcuri non ci risposero”

Di Nicolò Rubeis

MILANO – Dai documenti emersi dalla commissione lombarda d’inchiesta sulla gestione del Covid-19 “si evincono i momenti di maggiore difficoltà e criticità, come la mancanza di alcuni documenti tipo i verbali del Cts (regionale, ndr) e l’impossibilità di avere una seconda audizione con Attilio Fontana, oltre alla non risposta dell’allora premier Giuseppe Conte e la mancata presenza del commissario straordinario per l’emergenza pandemica Domenico Arcuri“. A farlo sapere il presidente della commissione regionale d’inchiesta sulla gestione del Covid-19, il consigliere Pd Gian Antonio Girelli, durante una conferenza stampa al Pirellone, prima della desecretazione dei lavori e la messa a disposizione del materiale elaborato ed emerso durante le circa 40 sedute effettuate tra il 2020 e il 2022 (12 nel 2020 con 10 ospiti auditi, 26 nel 2021 con 56 auditi e due sedute nel 2022).

I risultati verranno inviati alla presidenza del Consiglio regionale. “Spero che il nostro lavoro, con tutti i limiti che ci sono stati- osserva Girelli- possa diventare un momento di vera riflessione sul futuro”. E comunque “non avevamo lo scopo di evidenziare aspetti giudiziari, ma gestionali e politici”.

Il consigliere leghista Mauro Piazza esprime soddisfazione “per una commissione ritenuta da alcuni inutile e strumentale, inizialmente osteggiata”, ma che alla fine “ha prodotto un atto amministrativo di qualità”, visto che “questa è l’unica commissione d’inchiesta realizzata all’interno di un Consiglio regionale”.