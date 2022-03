L’Albania apre l’Eurovision 2022, svelato l’ordine di uscita delle semifinali

ROMA – Apre l’Albania, chiude la Repubblica Ceca: è stato stabilito l’ordine di uscita delle due semifinali dell’Eurovision Song Contest, in scena a Torino dal 10 al 14 maggio. Diciassette i paesi che si sfideranno nella prima serata, diciotto quelli in gara nella seconda.

I vincitori si aggiungeranno i cosiddetti Big Five – Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito – che accedono direttamente alla finale del 14 maggio e hanno diritto di voto anche nelle semifinali: Italia e Francia nella prima, Regno Unito, Spagna e Germania della seconda.

I paesi sono nel seguente ordine di uscita: Albania, Lettonia, Lituania, Svizzera, Slovenia, Ucraina, Bulgaria, Paesi Bassi, Moldavia, Portogallo, Croazia, Danimarca, Austria, Islanda, Grecia, Norvegia e Armenia nella prima semifinale.

Nella seconda invece: Finlandia, Israele, Serbia, Azerbaigian, Malta, San Marino, Australia, Cipro, Irlanda, Macedonia del Nord, Estonia, Romania, Polonia, Montenegro, Belgio, Svezia e Repubblica Ceca.

Achille Lauro parteciperà all’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest dopo aver vinto ‘Una voce per San Marino’, la kermesse della più antica repubblica del mondo.

I biglietti per assistere all’Eurovision Song Contest come pubblico saranno messi in vendita dal 7 aprile.