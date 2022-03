Ucraina, al via missione Aiea per sicurezza centrali nucleari: “Rischio senza precedenti”

ROMA – Sostenere le autorità ucraine nel far fronte al “rischio senza precedenti” che gli impianti nucleari del Paese corrono a causa dell’offensiva militare russa è il principale obiettivo della visita di Rafael Mariano Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica (Aiea) giunto oggi in Ucraina.

Mariano Grossi, stando a quanto riferisce lo stesso dirigente delle Nazioni Unite sul suo profilo Twitter, ha “appena attraversato il confine con l’Ucraina per lanciare una missione per garantire la sicurezza degli impianti nucleari del Paese. Dobbiamo agire ora per aiutare a prevenire il pericolo di un incidente nucleare”, ha aggiunto il direttore.

Secondo quanto comunica l’Aiea in una nota, la missione dell’agenzia prevede colloqui con alti funzionari di Kiev e ha come obiettivo “avviare un pronto supporto per la sicurezza e la protezione degli impianti nucleari ucraini“.

L’iniziativa comprenderà “l’invio di esperti a strutture prioritarie e la spedizione di forniture vitali per la sicurezza e la protezione” degli impianti nucleari. A oggi, a oltre un mese dal lancio dell’offensiva militare di Mosca, sono sotto il controllo delle forze armate russe l’impianto nucleare di Zaporizhzhya, il più grande d’Europa, e la centrale di Chernobyl, nota per essere stata teatro nel 1986 del più grande incidente nucleare civile della storia. Secondo Mariano Grossi, “il conflitto militare sta mettendo le centrali nucleari ucraine e altre strutture con materiale radioattivo in un pericolo senza precedenti”.