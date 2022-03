Ucraina, Bonino: “Non usare le parole di Biden per giustificare Putin”

ROMA – “Biden è stato poco felice nell’espressione ‘quest’uomo non deve rimanere al potere’: anche se è probabilmente un auspicio di molti, poteva apparire come la volontà di forzare direttamente una deposizione di Putin. La Casa Bianca ha precisato e sfumato, la guerra si gioca, e non da ora, anche sulla comunicazione e la propaganda. Ciò detto, non dimentichiamoci che nel frattempo Putin ha mandato i sicari ceceni a Kiev per uccidere Zelensky che si è comunque detto pronto ad incontrarlo per negoziare. E soprattutto, non usiamo le parole di Biden per rispolverare la tesi secondo cui sarebbe tutta colpa dell’Occidente: la Nato e l’Europa non hanno alcuna responsabilità, quella di Putin è una invasione gratuita verso un paese democratico, libero, che ha aspirazioni europee. Ed è questo, e non altro, che Putin non sopporta”. Lo dichiara la Senatrice di Più Europa, Emma Bonino, in un’intervista a Il Tempo.

“Conte è in evidente imbarazzo, sta cercando di recuperare un po’ di consenso: guida un partito che professava l’uscita dalla Nato e dall’euro, ha accolto Putin trionfalmente nel 2019, probabilmente cerca un diversivo anche per far dimenticare le politiche passate del M5S e le spaccature interne. Sulle spese militari abbiamo preso impegni anni fa, sarebbe paradossale venire meno ora. Certo bisogna spendere bene e con almeno un forte coordinamento europeo, ma gli impegni vanno rispettati. Trovo poco responsabile minacciare di non sostenere il Governo proprio ora su questo tema”, conclude la Senatrice di Più Europa.