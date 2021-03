Toti vieta spostamenti verso le seconde case, anche per i liguri

GENOVA – “Dati i numeri in crescita del contagio e il fatto che Pasqua sarà comunque in zona rossa, al fine di evitare l’esodo verso il nostro territorio, ma anche gli spostamenti interni alla regione soprattutto nelle aree più colpite dal virus, in serata firmerò un’ordinanza che vieta di recarsi nelle seconde case da giovedì a lunedì prossimi compresi. Sia per chi dovesse arrivare da fuori regione, sia per i liguri che hanno una seconda casa all’interno della regione, fuori dal comune di residenza”.

Lo annuncia il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel punto stampa di fine giornata sull’andamento della pandemia. Il provvedimento sarà valido anche per le imbarcazioni a uso seconda casa e per le strutture fisse all’interno dei campeggi. “Non escludo di prolungare la zona rossa nella settimana successiva alla Pasqua, nelle aree più colpite nel ponente regionale”, aggiunge il governatore.

