In Sardegna un altro comune verso il lockdown: ora sono nove

CAGLIARI – Ennesimo Comune della Sardegna in lockdown. Nel giorno dell’istituzione della zona rossa a Gavoi, nel nuorese, misure restrittive in arrivo anche a Villa San Pietro, nella Città metropolitana di Cagliari. Ad annunciarlo alla cittadinanza è la sindaca, Marina Madeddu: “Vi anticipo che sto predisponendo l’ordinanza di istituzione della zona rossa, ai sensi del dcpm del 2 marzo 2021. Il provvedimento sarà in vigore per 14 giorni a partire da domani“.

LEGGI ANCHE: Sardegna blindata: test anti-Covid in ingresso obbligatori fino al 6 aprile

Con Villa San Pietro diventano così nove i Comuni dell’isola attualmente “blindati”: Sarroch (Cagliari), Samugheo (Oristano), Sindia e Gavoi (Nuoro), Bono, Golfo Aranci, Uri e Pozzomaggiore (Nord Sardegna).