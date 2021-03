La Russia registra Sputnik Light, formula monodose del vaccino

Di Alessio Pisanò

BRUXELLES – È stato registrato oggi dal ministero della Sanità russo il vaccino Sputnik Light. Lo ha riferito l’agenzia di stampa russa Tass. Il vaccino, prodotto dall’azienda Gamaleya, è una versione monodose di Sputnik V. Il comitato tecnico-scientifico del ministero “provvederà al più presto” ad esaminare “la qualità, la sicurezza e l’efficacia” del vaccino, come ha riferito in conferenza stampa Alexei Kuznetsov, collaboratore del ministero. Secondo fonti citate dalla stampa internazionale, il vaccino verrà utilizzato come possibile aiuto per i Paesi che si trovano in difficoltà con la campagna vaccinale.