Ciclismo, al via la prima edizione del Giro di Romagna per Dante

ROMA – Quattro giornate in cui sport e cultura si uniranno in un nuovo grande evento per giovani talenti del ciclismo, occasione di promozione per il territorio e opportunità di rilancio per l’economia e il turismo. È anche questo il ‘Giro di Romagna per Dante Alighieri‘, gara ciclistica a tappe per Elite e Under 23 che si svolgerà dal 22 al 25 aprile 2021. Quattro tappe su percorsi misti, adatte agli scalatori, ai passisti e ai velocisti, per risvegliare la voglia di sfida sportiva ad altissimo livello tra i migliori team italiani, che potranno confrontarsi con numerosi coetanei stranieri per ridare slancio al proprio sogno di diventare ciclisti professionisti.

La prima edizione della corsa si svolge nel pieno delle celebrazioni per 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri in luoghi che il ‘Sommo Poeta’ ha conosciuto bene, avendoli visitati in lungo e in largo da giovane, oltre ad aver citato personaggi ed episodi nella Divina Commedia, fino a trovare ospitalità in Romagna dopo il suo esilio da Firenze. E proprio in questo contesto il ‘Giro di Romagna per Dante Alighieri’ si propone di raccontare Dante con un innovativo progetto di comunicazione, portato avanti con il fondamentale supporto della Regione Emilia-Romagna, di APT Servizi Emilia-Romagna, Destinazione Romagna, Visit Romagna e delle amministrazioni dei sette Comuni sede di partenza e arrivo di tappa (Bellaria Igea Marina, Cattolica, Gradara, Ravenna, Riccione, San Leo e Santa Sofia).

A organizzare il ‘Giro di Romagna per Dante Alighieri’ è Extragiro, il gruppo di lavoro nato dalla collaborazione tra la Nuova Ciclistica Placci 2013 presieduta da Marco Selleri e Communication Clinic di Marco Pavarini. Una sinergia che, dopo il rilancio del Giro d’Italia Under 23 e l’organizzazione dei Campionati del mondo di ciclismo Imola – Emilia-Romagna 2020, continua a lanciare nuovi progetti che ruotano intorno alla bicicletta, legati alla valorizzazione dello sport e dei territori toccati, al cicloturismo, alla trasformazione della mobilità sostenibile.

Il riferimento a Dante Alighieri e alle sue opere sarà esplicito, già a partire dalle quattro ambite maglie in palio: la speciale maglia ‘Divina Commedia’ al leader della classifica generale; la maglia rossa ‘Inferno’ GLS al primo della classifica a punti; la maglia verde ‘Purgatorio’ il Resto del Carlino al leader dei gran premi della montagna; la maglia bianca ‘Paradiso’ Suzuki al primo della classifica dei giovani.

Di seguito le quattro tappe del ‘Giro di Romagna per Dante Alighieri’:

Prima tappa: giovedì 22 aprile, Riccione-Gradara.

Seconda tappa: venerdì 23 aprile, Bellaria-Igea Marina-Santa Sofia.

Terza tappa: sabato 24 aprile, Cattolica-San Leo.

Quarta tappa: domenica 25 aprile Ravenna-Ravenna

