Reggio Emilia, inscena una rapina per rubare 200 euro alla moglie

REGGIO EMILIA – Ha inscenato una rapina per appropriarsi di 200 euro che la moglie custodiva in casa ed è stato denunciato per simulazione di reato e procurato allarme. Protagonista della vicenda, avvenuta ieri a Reggio Emilia, è un cittadino marocchino che per essere credibile si è anche procurato delle lievi ferite con un coltello all’addome. “Ho sorpreso uno sconosciuto in casa, mi ha aggredito con un coltello ed è scappato con i soldi“, il suo racconto agli agenti, da lui stesso chiamati nel suo appartamento in città, nel quartiere Santa Croce. Troppe però le incongruenze, a partire dalle caratteristiche delle ferite. Messo alle strette, l’uomo ha infine confessato la messinscena per impossessarsi del denaro.

