Tirate fuori dal carcere Fabrizio Corona, non fatene un martire

ROMA – Fabrizio Corona non può stare in galera. È un paziente psichiatrico certificato, e la sua patologia è incompatibile con il regime carcerario. O la magistratura denuncia per falso i medici che hanno accertato la malattia o va tirato fuori dalla cella in cui si trova. Questo al di là di qualsiasi sciopero della fame o della sete, di qualsiasi folle gesto di cui è stato ultimamente protagonista Corona. È una questione che va oltre tutti i dibattiti che si possono fare sul fatto che abbia avuto una condanna di oltre 13 anni, che ne abbia trascorsi circa la metà dietro le sbarre (e certo il carcere non ha avuto per lui una funzione rieducativa), e che adesso la fine della pena dice 2024… I giudici hanno tutti i pezzi di carta che servono per agire secondo giustizia. Prima che una persona instabile come lui magari faccia davvero una pazzia: che sia a rischio suicidio lo dicono sempre i medici, non solo una madre disperata. Cari magistrati, quello che sarebbe davvero inaccettabile è un Fabrizio Corona martire…