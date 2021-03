Zaia: “Se la Campania può acquistare vaccini allora valga per tutti”

VENEZIA – “Io non ho nulla contro la Campania, ma mi sembra strano che il Veneto che ha avuto contatti e li ha comunicati subito al commissario, ad Aifa e ai Nas è stato messo alla gogna pubblica per 10 giorni, qui abbiamo la Campania che si muove ringraziando addirittura l’ambasciatore e nessuno ha niente da ridire. Secondo me va bene quello che fa la Campania ma allora deve valere per tutti“. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera.

“SE NON ARRIVANO NUOVE DOSI NOI DOMANI LE FINIAMO”

“Se domani non arrivano i vaccini previsti, noi mercoledì non siamo in grado di fare vaccinazioni perché non ne abbiamo più– spiega Zaia-. La buona notizia che ho avuto questa mattina è che hanno sbloccato il lotto di AstraZeneca di Biella, noi ne abbiamo circa 20.000 dosi e questo ci consentirà di andare avanti con la vaccinazione domani”, continua. “Oggi facciamo 74 vaccini ogni 10.000 abitanti, con questo ritmo in 136 giorni vacciniamo tutti. Ma se guardiamo al target over 60 i 136 giorni diventano un paio di mesi… Vogliamo arrivare a ridosso dell’estate avendo messo in sicurezza chi deve essere messo in sicurezza”, aggiunge il presidente della Regione.

“A VENEZIA 400 ABBANDONI PER ASTRAZENECA, NESSUNO PENSI DI POTER SCEGLIERE IL VACCINO”

“Ieri c’è stato qualche abbandono per AstraZeneca, soprattutto a Venezia e a Verona. A Venezia in particolare mi segnalano 400 abbandoni. Ma se qualcuno pensa di scegliersi il vaccino posso garantirgli che passeranno mesi, anni, prima che si vaccini”. Lo mette in chiaro il presidente del Veneto, Luca Zaia.

