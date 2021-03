Carrefour Brazil consolidates leadership in the food retail sector

by Bianca Oliveira



SAO PAULO – The French chain Carrefour reported on Wednesday (24) the acquisition of the third largest food retail conglomerate in Brazil, Group Big, former local subsidiary of Walmart, for R$ 7.5 billion (approximately 1.13 billion euros).

The negotiation places Carrefour as the leader in the food retail sector, with potential sales of R $ 100 billion (15 billion euros), based on the latest Ibevar-Fia ranking, which registered Carrefour’s R$ 62.2 billion turnover in 2019 and R $ 24.5 billion from the Big Group.



The agreement is subject to approval by the Administrative Council for Economic Defense (Cade) and is scheduled for completion in 2022. In a note, Carrefour said that “the acquisition will allow the offer of a wider range of products and services at more competitive prices”.

The company will expand its presence in regions where it has limited penetration, such as the Northeast and South of the country, and which offer strong growth potential. In addition, there are more than 15 million customers added to the 45 million already served by Carrefour. In an interview with Cnn Brasil Business, Carrefour’s financial director, Sébastien Durchon, draws attention to the potential of the digital channel.

“Today, Big does not have e-commerce. There are about 15 million customers who will have access to stores and loyalty programs on all of the group’s websites. For us, it is one of the great synergies and with an additional zero investment ”.

Grupo Big, a former Walmart local subsidiary, has been in Brazil since 1995 with a network of 387 stores, 41 thousand employees and a presence in 19 states.

SAN PAOLO DEL BRASILE – La catena di supermercati francese Carrefour ha acquisito per 7,5 miliardi di reais, circa 1,1 miliardi di euro, il terzo maggior gruppo di distribuzione alimentare del Brasile, il Grupo Big. A comunicarlo è stata nei giorni scorsi la stessa azienda transalpina. L’acquisizione rende Carrefour azienda leader del settore della vendita al dettaglio di alimenti con vendite potenziali di 100 miliardi di reais, circa 15 miliardi di euro. Stando all’ultimo ranking Ibevar-Fia infatti, nel 2019 la catena francese ha fatto registrare un fatturato di 62,2 miliardi di euro mentre il Grupo Big di 24,5, rispettivamente poco meno di undici e poco più di due miliardi di euro. L’accordo è ora soggetto all’approvazione del Conselho Administrativo de Defesa Economica (Cade) ed è previsto che si concluda nel 2022. In una nota, Carrefour ha riferito che “l’acquisizione permetterà l’offerta di una gamma più ampia di prodotti e servizi a prezzi più competitivi”.



L’impresa conta di espandere la sua presenza in regioni nelle quali era penetrata in modo limitato, come nel Nord-Est e nel Sud del Paese, che offrono forte potenziale di crescita. Oltre a questo, i clienti che si andranno ad aggiungere alle 45 milioni di persone già raggiunte da Carrefour saranno 15 milioni. In un’intervista all’emittente Cnn Brasil Business, il direttore finanziario di Carrefour, Sebastien Durchon, ha evidenziato anche il potenziale dei canali digitali. “Oggi, il gruppo Big non dispone di e-commerce” ha detto Durchon. “Sono circa 15 milioni i clienti che avranno accesso ai negozi e ai programmi fedeltà di tutti i nostri siti. Per noi, si tratta di grandi sinergie che richiedono un investimento aggiuntivo pari a zero”.

Il Grupo Big, ex sussidiaria locale della multinazionale americana Walmart, è in Brasile dal 1995. È presente in 19 Stati e conta di una rete costituita da 387 negozi e 41.000 dipendenti.

SAO PAULO – A rede francesa Carrefour comunicou nesta quarta-feira (24) a aquisição do terceiro maior

conglomerado de varejo alimentar do Brasil, o Grupo Big, ex-subsidiária local do Walmart, por R$7,5 bilhões (aproximadamente 1,13 bilhão de euros).

A negociação coloca o Carrefour como o líder no setor varejista de alimentos, com potencial vendas de R$100 bilhões (15 bilhões de euros), com base no último ranking Ibevar-Fia, que registrou faturamento de R$62,2 bilhões do Carrefour em 2019 e de R$24,5 bilhões do Grupo Big.



O acordo está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e tem conclusão prevista para 2022. Em nota, o Carrefour disse que “a aquisição permitirá a oferta de uma gama mais ampla de produtos e serviços a preços mais competitivos”.

A empresa expandirá sua presença em regiões onde tem penetração limitada, como o Nordeste e o Sul do país, e que oferecem forte potencial de crescimento. Além disso, são mais de 15 milhões de clientes somados aos 45 milhões já atendidos pelo Carrefour.

Em entrevista à Cnn Brasil Business, o diretor financeiro do Carrefour, Sébastien Durchon, chama atenção para o potencial do canal digital. “Hoje, o Big não tem e-commerce. São uns 15 milhões de clientes que vão ter acesso às lojas e a programas de fidelidade em todos os sites do grupo. Para nós, é uma das grandes sinergias e com um investimento adicional zero”.

O Grupo Big, ex-subsidiária local do Walmart, está no Brasil desde 1995 com uma rede de 387 lojas, 41 mil funcionários e presença em 19 estados.