Suez, portacontainer Ever Given quasi sbloccata

MILANO – Le squadre di salvataggio hanno liberato una parte dell’Ever Given, la nave rimasta incagliata nel Canale di Suez lo scorso martedì, e i rimorchiatori stanno lavorando adesso per raddrizzarne la rotta per provare a sbloccare definitivamente il canale.

Osama Rabie, presidente dell’Autorità del Canale di Suez, ha dichiarato nella mattinata di oggi che i rimorchiatori hanno spostato la prua dell’Ever Given dalla riva orientale del canale. “Non abbiamo ancora finito, ma si è spostata”, ha affermato, aggiungendo che i rimorchiatori continueranno per un’altra ora circa per garantire che la nave possa riprendere a risalire il canale. Sono almeno 320 le navi sono in attesa di passare attraverso il canale, che è rimasto bloccato dall’Ever Given nel suo lato est durante una tempesta il 23 marzo.

Circa il 13% del commercio marittimo mondiale e il 10% delle spedizioni di petrolio via mare passano per il canale. La Ever Given, una nave portacontainer di 400 metri (1.312 piedi), gestita da Evergreen Group con sede a Taiwan, una delle più grandi navi oceaniche. Può spostare più di 20.000 container ed è più alta dell’Empire State Building in posizione verticale.