Coronavirus, da ieri 756 morti, 416 in Lombardia. Ci sono 3.815 nuovi positivi

ROMA – Altri 756 morti, 3.815 positivi in più (per un totale di 97.689) e 3.906 persone in terapia intensiva. Sono i dati del bollettino quotidiano dell’emergenza Covid-19 comunicati dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli durante la consueta conferenza stampa.

Nelle ultime 24 ore si contano anche 646 persone guarite, per un totale di 13.030. Il totale dei morti, invece, è salito a 10.779.

I DATI DELLA LOMBARDIA

Sono 1.592 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Lombardia, 416 i decessi. Lo spiega l’assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera, in conferenza. I nuovi casi di contagio sono in calo rispetto ai 2.100 di ieri, ora in tutto sono 41.007. I pazienti in terapia intensiva sono 1.328.

BORRELLI: GRAZIE ALBANIA, POPOLO VICINO

“Voglio ringraziare il popolo albanese e il presidente Edi Rama, ha rinnovato la vicinanza col nostro Paese”, dice Borrelli dopo il messaggio del presidente dell’Albania.

“ARRIVATE 9.948 DOMANDE INFERMIERI, 55% DONNE”

“Sono 9.948 le domande arrivate per arruolare infermieri, il 55% sono donne. La maggior parte arrivano da Lazio, Lombardia e Campania, dice Borrelli.

“TAMPONI NEL TREND, NON VEDO CRITICITÀ”

“Sui tamponi siamo nel trend, non vedo particolari criticità”, spiega il capo della Protezione civile.

“STIAMO COLMANDO GAP MASCHERINE”

“C’è un fabbisogno molto grande di mascherine. Grazie agli importanti arrivi di materiali si sta andando a colmare questo gap, che c’è ancora soprattutto per le Ffp2”, dice ancora Borrelli.