Artisti contro Covid19, tocca a Mark Hart su Indiegeno Fest

ROMA – Continuano le iniziative di grandi artisti in tutto il mondo sulle piattaforme web per l’emergenza Covid-19. Stasera dalle 22 MARK HART, componente della storica band Supertramp e dei Crowded House farà una diretta streaming speciale sulla pagina Facebook dell”Indiegeno Fest’, per il progetto #StayON, coordinato da KeepOn LIVE (Associazione di Categoria Live Club e Festival Italiani).

‘Indiegeno Fest’, festival musicale organizzato da Leave Music, che si svolge nel Golfo di Patti (Messina) ogni estate dal 2014, promuoverà la raccolta fondi per l’Ospedale Barone Romeo di Patti, realtà problematica anche in situazione di normalità, avendo già chiuso diversi reparti, e ora in particolare emergenza.

#StayON, il progetto cui aderisce anche ‘Indiegeno’, è un format nato da live club e festival dell’intera penisola, per raccolte fondi a favore di ospedali ed enti sanitari. L’iniziativa, lanciata lo scorso 16 marzo e che andrà avanti per tutto aprile, si concretizza in una staffetta di eventi in streaming dalle pagine facebook di club e festival, unendo il mondo della musica in una nuova sfida ben più complessa, un unico grande palco virtuale per riaccendere le luci sugli spazi culturali come luoghi di aggregazione e socialità (quanto ci mancano adesso!) e fonte di lavoro per migliaia di persone del nostro Paese.

Dalle 18:00 alle 20:00 sette canali trasmettono in contemporanea e ogni festival o club ha uno slot di 30 minuti. Unici ‘fuori orario’ saranno gli special events a cui è riservata la fascia oraria delle 22:00.

Ogni canale è composto da 4 live club e festival che trasmettono le rispettive dirette sulle proprie pagine facebook, identificandosi con un colore dell’arcobaleno.

Ad ogni diretta di un club o festival è associato un link a sostegno di campagne territoriali per raccolte fondi dedicate agli Ospedali e alla Protezione Civile.

Qui il link alla raccolta fondi ancora attiva dalla piattaforma GoFundme.com: http://bit.ly/CoroniamounSogno.