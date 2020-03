Papa Francesco all’Angelus prega per i detenuti: “Evitare tragedie”

ROMA – Papa Francesco, al termine dell’Angelus, ha rivolto un pensiero particolare ai carcerati.

“In questo momento il mio pensiero va, in modo speciale, a tutte le persone che patiscono la vulnerabilità di essere costretti a vivere in gruppo, case di riposo, caserme. In modo speciale vorrei menzionare le persone nelle carceri. Ho letto un appunto ufficiale del commissario per i diritti umani che parla del problema delle carceri sovraffollate che potrebbero diventare una tragedia. Chiedo alle autorità di essere sensibili a questo grave problema e di prendere le misure necessarie per evitare tragedie future”.

